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Опасных червей Dirofilaria "подарят" человеку не только комары, но и собаки

Здоровье

Специалисты предостерегли жителей России о червях Dirofilaria, жертвами и переносчиками которых могут стать собаки. Журналисты Телеканала "360" поговорили о новой опасности с Александром Лукашевым, директором Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета.

Опасных червей Dirofilaria "подарят" человеку не только комары, но и собаки

Под ударом собаки

По словам эксперта, основной переносчик паразитов — комары, однако они кусают уличных и домашних собак, тем самым оставляют в них червей. Раньше заболеваемость фиксировали только в Ростовской области, но из-за изменения климата зона расширилась.

"В Москве эндемичные случаи были крайне редко, но не исключено, что их частота будет расти", — добавил Александр Лукашев.

С коморами сражаться бесполезно, необходимо защищать от червей собак. Хозяева должны регулярно водить питомцев к ветеринару.

Если человек всё же "приютил" паразита

Если паразит попадёт в человека, то ему надо будет избавляться от червя с помощью хирургии. Он может обитать под кожей несколько месяцев: перемещаться по организму и добраться даже до глаз.

Червь Dirofilaria крайне тонкий, длиной 10-15 сантиметров. Если человек видит на коже что-то вроде узелка, который чешется, то надо пойти в больницу. По словам эксперта, риск получить паразита маленький, но всё же есть.

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Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Куратор: Елена Андреева
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