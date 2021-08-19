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Эксперт оценил вероятность вспышки в России опасного заболевания от комаров

Здоровье

Научный сотрудник биологического факультета МГУ Вадим Марьинский оценил вероятность вспышки в России заболевания от комаров — дирофиляриоза.

Эксперт оценил вероятность вспышки в России опасного заболевания от комаров

С начала года было выявлено три заражения в Киеве. Инфекция попадает после укуса комара. За распространение болезни отвечают гельминты, способные двигаться под кожей на расстояние до 30 сантиметров.

При попадании паразитов под кожу их можно извлечь только хирургическим путем. По информации киевских врачей, они извлекли гельминтов от 7 до 12 сантиметров. Они мигрировали в кисти рук и глаза.

Марьинский рассказал, что отличительной особенностью болезни является передача гельминтов теплокровными животными после укуса комаров.

"Обычно эти паразиты поселяются в телах кошек и собак, но случайно могут попасть и в организм человека", — рассказал эксперт в интервью "Москве 24".

По словам Марьинского, комары являются лишь переносчиками паразитов, которые распространяются при тропическом климате. Эксперт отметил, что вероятность распространения дирофиляриоза в России крайне мала.

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Чем опасен укус комара
Автор: Владан Джурич, Куратор: Елена Андреева
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