Одуванчик в России считается сорняком. Но в то же время это растение используется фитотерапевтами для улучшения пищеварения и стимуляции аппетита. А в традиционной китайской и индейской медицине корень этого растения также используется для облегчения состояния желудка и печени.
Корень имеет слегка горьковатый, похожий на цикорий вкус, поэтому его иногда используют для приготовления альтернативы кофе без кофеина.
Сегодня продукты и напитки, способствующие детоксикации печени, становятся все более популярными из-за того, что рацион человека чаще всего назвать здоровым можно с большой натяжкой:
Когда токсинов много, печень страдает и увязает. Это может привести к множеству проблем со здоровьем: хронической усталости, тошноте и диарее.
Если проблема появляется, решить ее - улучшить работу печени, восстановить гидратацию и электролитный баланс, почистить от токсинов - может корень одуванчика.
В книге “Энциклопедия фитотерапии” известный травник и целитель Андре Шевалье писал, что корень одуванчика помогает поддерживать детоксикацию печени и способствует увеличению выработки желчи.
А ещё
Вы можете заварить свежий или сушеный корень одуванчика, чтобы приготовить чай, или пропустить корни через соковыжималку, чтобы сделать сок.
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