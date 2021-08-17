Одуванчик - мощное средство детоксикации

Одуванчик в России считается сорняком. Но в то же время это растение используется фитотерапевтами для улучшения пищеварения и стимуляции аппетита. А в традиционной китайской и индейской медицине корень этого растения также используется для облегчения состояния желудка и печени.

Все растение одуванчика - от крепкого стержневого корня до ярко-желтого цветка - съедобно.

Корень имеет слегка горьковатый, похожий на цикорий вкус, поэтому его иногда используют для приготовления альтернативы кофе без кофеина.

Отварной корень одуванчика можно использовать для детоксикации печени.

Сушеный или свежий корень одуванчика можно использовать для приготовления настоек, настоев и припарок.

Он также доступен в виде экстракта и добавки во многих магазинах здоровой пищи.

Детоксикация с корнем одуванчика

Сегодня продукты и напитки, способствующие детоксикации печени, становятся все более популярными из-за того, что рацион человека чаще всего назвать здоровым можно с большой натяжкой:

в магазинах много обработанных продуктов, которые полны насыщенных жиров, сахара и других добавок, перегружающих печень;

чрезмерное употребление алкоголя, а также длительный приём лекарств удваивает нагрузку на печень.

Когда токсинов много, печень страдает и увязает. Это может привести к множеству проблем со здоровьем: хронической усталости, тошноте и диарее.

Если проблема появляется, решить ее - улучшить работу печени, восстановить гидратацию и электролитный баланс, почистить от токсинов - может корень одуванчика.

В книге “Энциклопедия фитотерапии” известный травник и целитель Андре Шевалье писал, что корень одуванчика помогает поддерживать детоксикацию печени и способствует увеличению выработки желчи.

А ещё

может помочь лечить предменструальное вздутие живота и задержку воды – он обладает мочегонным свойствам;

может помочь лечить сыпь, псориаз и экзему;

стимулирует клетки поджелудочной железы вырабатывать инсулин для лучшего контроля уровня сахара в крови;

может помочь в профилактике рака благодаря своим мощным антиоксидантам.

Как приготовить корень одуванчика

Вы можете заварить свежий или сушеный корень одуванчика, чтобы приготовить чай, или пропустить корни через соковыжималку, чтобы сделать сок.

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