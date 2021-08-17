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Одуванчик - мощное средство детоксикации

Здоровье

Одуванчик в России считается сорняком. Но в то же время это растение используется фитотерапевтами для улучшения пищеварения и стимуляции аппетита. А в традиционной китайской и индейской медицине корень этого растения также используется для облегчения состояния желудка и печени.

Одуванчик - мощное средство детоксикации
  • Все растение одуванчика - от крепкого стержневого корня до ярко-желтого цветка - съедобно.

Корень имеет слегка горьковатый, похожий на цикорий вкус, поэтому его иногда используют для приготовления альтернативы кофе без кофеина.

  • Отварной корень одуванчика можно использовать для детоксикации печени.
  • Сушеный или свежий корень одуванчика можно использовать для приготовления настоек, настоев и припарок.
  • Он также доступен в виде экстракта и добавки во многих магазинах здоровой пищи.

Детоксикация с корнем одуванчика

Сегодня продукты и напитки, способствующие детоксикации печени, становятся все более популярными из-за того, что рацион человека чаще всего назвать здоровым можно с большой натяжкой:

  • в магазинах много обработанных продуктов, которые полны насыщенных жиров, сахара и других добавок, перегружающих печень;
  • чрезмерное употребление алкоголя, а также длительный приём лекарств удваивает нагрузку на печень.

Когда токсинов много, печень страдает и увязает. Это может привести к множеству проблем со здоровьем: хронической усталости, тошноте и диарее.

Если проблема появляется, решить ее - улучшить работу печени, восстановить гидратацию и электролитный баланс, почистить от токсинов - может корень одуванчика.

В книге “Энциклопедия фитотерапии” известный травник и целитель Андре Шевалье писал, что корень одуванчика помогает поддерживать детоксикацию печени и способствует увеличению выработки желчи.

А ещё

  • может помочь лечить предменструальное вздутие живота и задержку воды – он обладает мочегонным свойствам;
  • может помочь лечить сыпь, псориаз и экзему;
  • стимулирует клетки поджелудочной железы вырабатывать инсулин для лучшего контроля уровня сахара в крови;
  • может помочь в профилактике рака благодаря своим мощным антиоксидантам.

Как приготовить корень одуванчика

Вы можете заварить свежий или сушеный корень одуванчика, чтобы приготовить чай, или пропустить корни через соковыжималку, чтобы сделать сок.

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Что лечит одуванчик | Лечебные свойства одуванчика | Применение одуванчика
Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Елена Андреева
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