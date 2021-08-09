"Научимся защищаться": Гинцбург заявил, что "ковидом" можно будет управлять

Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что коронавирус будет вакциноуправляемым заболеванием, как грипп.

В документальной картине "Пока живы — будем жить" о жертвах инфекции и медиках, которые с ней борются, Александр Гинцбург уверил:

"Мы создадим адекватные меры, средства борьбы против этой инфекции и вытесним ее из разряда вновь возникающих в разряд того заболевания, которое сейчас называется вакциноуправляемое — как корь, краснуха и все прочее. Мы научимся от нее защищаться очень эффективно".

Документальный фильм "Пока живы — будем жить" снял Григорий Илугдин для онлайн-кинотеатра Ivi. Создатели спросили россиян о вызовах и трудностях во время пандемии. Своими мыслями поделились:

медицинские работники;

учёные и психологи;

журналисты и экономисты;

духовные лица и обычные прохожие.

Ранее профессор Нориджской медицинской школы Университета Восточной Великобритании Пол Хантер рассказал, что "ковид" останется с нами навсегда, но станет сезонной инфекцией, как ОРВИ. Также учёный отметил, что штамм "дельта" станет последним в цепочке мутаций COVID-19.

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