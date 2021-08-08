Чем опасен дельта-штамм COVID и как его узнать

Новый штамм коронавируса, получивший название Дельта-вариант, является мутантным штаммом COVID-19 на сегодняшний день он самый бысрораспростаряющийся.
Именно он стал "виновником" третьей (а кое-где и четвертой) волны пандемии — на него приходится, по данным эпидемиологов, до 83% новых заражений.
Напомним, что ВОЗ объявила вспышку COVID-19 пандемией 11 марта 2020 года. Впоследствии вирус мутировал, распространяясь по всему миру. Каждой мутации присваивается буква (Альфа, Бета, Дельта и т. Д.).
Портал Medicinenet. com публикует результаты последних исследований дельта-варианта COVID-19:
Исследования по выявлению специфических симптомов, вызванных дельта-вариантом, все еще продолжаются. По данным исследования, проведенного в Великобритании (где доминирует штамм Дельта), симптомы дельта-варианта инфекции, такие как кашель и потеря запаха, встречаются реже.
В среднем для появления симптомов после заражения может потребоваться 5-6 дней, хотя этот период колеблется от 1 до 14 дней.
Все вакцины обеспечивают определенный уровень защиты от Дельта-варианта. Поэтому вакцинация и использование маски имеют решающее значение для защиты от инфекции.
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Кабаева призналась, что обычно не комментирует чьи-либо высказывания, но в данном случае не может остаться в стороне.