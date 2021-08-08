Чем опасен дельта-штамм COVID и как его узнать

Новый штамм коронавируса, получивший название Дельта-вариант, является мутантным штаммом COVID-19 на сегодняшний день он самый бысрораспростаряющийся.

Именно он стал "виновником" третьей (а кое-где и четвертой) волны пандемии — на него приходится, по данным эпидемиологов, до 83% новых заражений.

Напомним, что ВОЗ объявила вспышку COVID-19 пандемией 11 марта 2020 года. Впоследствии вирус мутировал, распространяясь по всему миру. Каждой мутации присваивается буква (Альфа, Бета, Дельта и т. Д.).

Портал Medicinenet. com публикует результаты последних исследований дельта-варианта COVID-19:

Является на 50% более заразным, чем оригинальный штамм вируса альфа-КОВИД-19

Это связано с более высоким риском осложнений и госпитализации

Быстро распространяется и заражается

Чаще поражает молодое население

Создает риск госпитализации невакцинированных лиц

Симптомы

Исследования по выявлению специфических симптомов, вызванных дельта-вариантом, все еще продолжаются. По данным исследования, проведенного в Великобритании (где доминирует штамм Дельта), симптомы дельта-варианта инфекции, такие как кашель и потеря запаха, встречаются реже.

Наиболее распространенные симптомы включают:

Повышение температуры, сопровождающееся лихорадкой

Головная боль

Больное горло

Насморк

Сухой кашель

Усталость

Другие симптомы включают в себя:

Боли в теле

Боль в мышцах или суставах

Одышка

Слизь/мокрота

Конъюнктивит

Заложенность носа

Тошнота или рвота

Диарея

Озноб

Головокружение

Кожная сыпь или изменение цвета пальцев рук или ног

Серьезные симптомы включают в себя:

Одышка или затрудненное дыхание

Постоянная боль в груди или давление в грудной клетке

Потеря речи или движения

Потеря аппетита

Путаница

Высокая температура

Синеватые губы или лицо

Симптомы, которые могут потребовать госпитализации, включают:

Тяжелые неврологические осложнения, такие как делирий, воспаление мозга, инсульт или повреждение нервов

Затрудненное дыхание

Боль в груди или давление

Крайняя дезориентация и изменение психического состояния с припадками или без них

В среднем для появления симптомов после заражения может потребоваться 5-6 дней, хотя этот период колеблется от 1 до 14 дней.

Эффективны ли вакцины против Дельта-варианта?

Все вакцины обеспечивают определенный уровень защиты от Дельта-варианта. Поэтому вакцинация и использование маски имеют решающее значение для защиты от инфекции.

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