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Чем опасен дельта-штамм COVID и как его узнать

Здоровье

Новый штамм коронавируса, получивший название Дельта-вариант, является мутантным штаммом COVID-19 на сегодняшний день он самый бысрораспростаряющийся.

Чем опасен дельта-штамм COVID и как его узнать

Именно он стал "виновником" третьей (а кое-где и четвертой) волны пандемии — на него приходится, по данным эпидемиологов, до 83% новых заражений.

Напомним, что ВОЗ объявила вспышку COVID-19 пандемией 11 марта 2020 года. Впоследствии вирус мутировал, распространяясь по всему миру. Каждой мутации присваивается буква (Альфа, Бета, Дельта и т. Д.).

Портал Medicinenet. com публикует результаты последних исследований дельта-варианта COVID-19:

  • Является на 50% более заразным, чем оригинальный штамм вируса альфа-КОВИД-19
  • Это связано с более высоким риском осложнений и госпитализации
  • Быстро распространяется и заражается
  • Чаще поражает молодое население
  • Создает риск госпитализации невакцинированных лиц

Симптомы

Исследования по выявлению специфических симптомов, вызванных дельта-вариантом, все еще продолжаются. По данным исследования, проведенного в Великобритании (где доминирует штамм Дельта), симптомы дельта-варианта инфекции, такие как кашель и потеря запаха, встречаются реже.

Наиболее распространенные симптомы включают:

  • Повышение температуры, сопровождающееся лихорадкой
  • Головная боль
  • Больное горло
  • Насморк
  • Сухой кашель
  • Усталость
  • Другие симптомы включают в себя:
  • Боли в теле
  • Боль в мышцах или суставах
  • Одышка
  • Слизь/мокрота
  • Конъюнктивит
  • Заложенность носа
  • Тошнота или рвота
  • Диарея
  • Озноб
  • Головокружение
  • Кожная сыпь или изменение цвета пальцев рук или ног

Серьезные симптомы включают в себя:

  • Одышка или затрудненное дыхание
  • Постоянная боль в груди или давление в грудной клетке
  • Потеря речи или движения
  • Потеря аппетита
  • Путаница
  • Высокая температура
  • Синеватые губы или лицо

Симптомы, которые могут потребовать госпитализации, включают:

  • Тяжелые неврологические осложнения, такие как делирий, воспаление мозга, инсульт или повреждение нервов
  • Затрудненное дыхание
  • Боль в груди или давление
  • Крайняя дезориентация и изменение психического состояния с припадками или без них

В среднем для появления симптомов после заражения может потребоваться 5-6 дней, хотя этот период колеблется от 1 до 14 дней.

Эффективны ли вакцины против Дельта-варианта?

Все вакцины обеспечивают определенный уровень защиты от Дельта-варианта. Поэтому вакцинация и использование маски имеют решающее значение для защиты от инфекции.

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«Дельта» штамм: как страны намерены бороться с новой угрозой
Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Елена Андреева
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