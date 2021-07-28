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Какие опасности подстерегают выздоровевших от COVID-19, рассказал врач-иммунолог

Здоровье » Здоровье и профилактика

Переболеть коронавирусом — это ещё полбеды. Главная задача выздоровевшего — пережить "ковидный хвост". Порой он не менее опасен, чем сам COVID-19.

Какие опасности подстерегают выздоровевших от COVID-19, рассказал врач-иммунолог

Врачи накапливают информацию о новом коронавирусе с самого начала пандемии. В частности, уже установлено, что SARS-CoV-2 обладает высокой нейротоксичностью — способностью поражать нервную систему и мозг. Также уже известно, что заболевание часто имеет отложенные последствия — так называемый long-covid, "ковидный хвост" или постковидный синдром. Подробней об этом рассказал "Свободной прессе" врач-иммунолог Владимир Болибок.

Официальное название отложенных последствий коронавируса — постковидное состояние. Симптоматика у него может быть самая разная, пояснил доктор. Но некоторые нарушения встречаются чаще остальных.

"Вот эти я считаю основными: расстройства центральной и периферической нервных систем, нарушение свертываемости крови и нарушение кровообращения", — сказал Владимир Болибок.

Врач отметил, что в последнее время беспрецедентно выросло количество ампутаций рук и ног из-за массивных тромбозов конечностей после перенесённого ковида. Избежать столь тяжёлых последствий помогает вакцинация, дающая толчок к оздоровлению даже тем, кто уже переболел коронавирусом.

"Для переболевших ковидом и "Спутник V", и все остальные вакцины являются лечебно-профилактическими вакцинами. То есть, с одной стороны, они помогут защитить себя от болезни в будущем, а с другой — помогут подлечить постковидный синдром", — подчеркнул иммунолог.

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Автор: Людмила Черткова, Куратор: Елена Андреева
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