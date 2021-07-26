Психиатр рассказал, как COVID-19 поражает мозг

COVID-19 очень нейротоксичный вирус, который поражает мозг человека.

"COVID-19 опасен тем, что идёт поражение внутренней выстилки сосудов. Микротромбы, которые возникают, лежат в основе и гипоксии ткани и ишемии. Если первоначально это формирует поражение лёгких, то в последующем это может сказаться и на других органах, например, почках или сердечно-сосудистой системе. В том числе и на мозге, ведь мозг очень тонко реагирует на подобные факторы нейротоксические", — сообщил в эфире "Радио 1" заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья, врач-психиатр Николай Говорин.

По словам специалиста, фактором поражения мозга может также быть кислородное голодание, которые возникает у зараженных пациентов. Также имеет значение и состояние здоровье человека до заражения "ковидом".

"Если это пожилой человек, у которого уже сосудистое нарушение мозга, или человек имел ранее черепно-мозговые травмы, то последствия могут быть более выраженными. В любом случае клинические больные часто испытывают когнитивные затруднения после выхода из заболевания", — пояснил эксперт.

У переболевших COVID-19 пациентов наблюдаются тревожно-фобические нарушения.

Чем тяжелее форма течения заболевания, тем в большей степени выражены эти нарушения.

У привитых от COVID-19 людей заболевание протекает в более лёгкой форме, добавил врач.

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