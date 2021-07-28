Как похудеть, если причина лишнего веса - вода

Борьба с лишним весом может вестись человеком на протяжении всей жизни. С переменным успехом.
И пока мы сражаемся с ненавистными килограммами, зачастую совершенно упускаем из виду, что "подарил" нам их вовсе не жир, а вода, которая содержится в каждой клеточке организма. Именно она порой добавляет объемов телу.
Как "выгнать" лишнюю воду, рассказывается в статье врача-гинеколога Венди Трубоу, опубликованной на портале mindbodygreen. com.
Обработанные углеводы (особенно для людей с чувствительностью к глютену), сахар и алкоголь, как правило, ведут к "опуханию" тела.
Посмотрите, не вызывают ли какие-либо лекарства, которые вы принимаете, задержку воды, а затем поговорите со своим врачом, чтобы узнать, можете ли вы перейти на другой препарат, если это уместно.
Натрий (который, как оказалось, содержится во многих обработанных продуктах) может привести к задержке воды.
Полное избавление от соли не является решением проблемы (на самом деле минерал невероятно важен!); просто сосредоточьтесь на употреблении высококачественной соли в здоровых умеренных количествах.
Пейте столько воды, сколько требует организм. Лишнюю он выведет сам. К тому же вместе с мочой будут удаляться разные отходы.
Физические упражнения — это еще один способ помочь улучшить кровообращение и, следовательно, избавить ваше тело от лишней воды. Когда вы работаете с мышцами, они массируют ткани, что помогает лимфотоку правильно течь, отводя жидкость в почки.
Одно из лучших упражнений для кровообращения — движение. Просто постарайтесь не сидеть в течение длительного периода времени!
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