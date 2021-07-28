Как похудеть, если причина лишнего веса - вода

Борьба с лишним весом может вестись человеком на протяжении всей жизни. С переменным успехом.

И пока мы сражаемся с ненавистными килограммами, зачастую совершенно упускаем из виду, что "подарил" нам их вовсе не жир, а вода, которая содержится в каждой клеточке организма. Именно она порой добавляет объемов телу.

Как "выгнать" лишнюю воду, рассказывается в статье врача-гинеколога Венди Трубоу, опубликованной на портале mindbodygreen. com.

Способы похудеть на воде

1. Ограничьте переработанные продукты и алкоголь

Обработанные углеводы (особенно для людей с чувствительностью к глютену), сахар и алкоголь, как правило, ведут к "опуханию" тела.

Исключение некоторых из этих продуктов и напитков из вашего рациона может помочь вам определить, какие из них виноваты в проблеме.

2. Изучите свои лекарства

Посмотрите, не вызывают ли какие-либо лекарства, которые вы принимаете, задержку воды, а затем поговорите со своим врачом, чтобы узнать, можете ли вы перейти на другой препарат, если это уместно.

3. Уменьшите потребление натрия

Натрий (который, как оказалось, содержится во многих обработанных продуктах) может привести к задержке воды.

Полное избавление от соли не является решением проблемы (на самом деле минерал невероятно важен!); просто сосредоточьтесь на употреблении высококачественной соли в здоровых умеренных количествах.

4. Постоянно поддерживайте водный баланс

Пейте столько воды, сколько требует организм. Лишнюю он выведет сам. К тому же вместе с мочой будут удаляться разные отходы.

Упражнения для избавления от лишней воды.

Физические упражнения — это еще один способ помочь улучшить кровообращение и, следовательно, избавить ваше тело от лишней воды. Когда вы работаете с мышцами, они массируют ткани, что помогает лимфотоку правильно течь, отводя жидкость в почки.

Одно из лучших упражнений для кровообращения — движение. Просто постарайтесь не сидеть в течение длительного периода времени!

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