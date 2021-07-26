Прогулки босиком укрепляют иммунитет

Прогулки босиком по траве способствуют нормализации работы внутренних органов и укреплению иммунитета, сообщила врач-терапевт Надежда Чернышова.

"В стопах очень много рецепторов, которые воздействуют на разные внутренние органы, в результате чего мы активируем их работу. Хождение по разным поверхностям босиком хорошо сказывается на здоровье и даже укрепляет иммунитет, поэтому летом не упускайте случая пройтись по траве, по песку, по гальке, по земле", — пояснила она.

Гуляя по траве босиком, важно не замерзнуть. Если на траве есть роса, то лучше от прогулок воздержаться, так как из-за этого могут обостриться хронические заболевания, сообщает сайт Москва 24.

Также важно гулять по чистым местам, чтобы не пораниться и не занести какую-нибудь инфекцию.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.