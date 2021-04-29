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Автор Игорь Буккер

Человеческий иммунитет природой рассчитан на очень недолгий срок жизни

Здоровье

Иммунитет — защитная система организма, поддерживающая в нем генетическое постоянство. Она оберегает его от проникновения вирусов, бактерий, грибков, простейших, ядов и аллергенов из окружающей среды. А еще защищает от вредоносного воздействия изнутри — уничтожает мутировавшие вследствие заболеваний и других патологических процессов клетки, устраняет продукты распада.

Человеческий иммунитет природой рассчитан на очень недолгий срок жизни

Другими словами, он поддерживает здоровье человека.

Что нужно делать, чтобы иммунная система качественно работала?

Об этом в программе "Точка зрения" на "Правда.Ру" Игорю Буккеру рассказал врач-иммунолог Владимир Болибок.

Читайте начало интервью:

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— Если говорить предметно, то любая болезнь, даже онкология, в принципе — это нарушение иммунной системы.

То есть иммунная система перестает распознавать мутирующие внутри человека клетки, и перестает их вовремя уничтожать, давая возможность развиться онкологическим заболеваниям.

В 1970-80 годы проводилось большое количество разработок, направленных на создание препаратов, которые бы позволили продлить работоспособность иммунной системы. По крайней мере, на десятки лет дальше.

Удивительно, но такие препараты были созданы. И они в России выпускаются давным-давно, с 1990-х годов, на полках в аптеках есть. Но эта тема в связи с последними изменениями в нашей медицине и здравоохранении в целом, вообще не обсуждается, что в принципе, есть препараты для укрепления иммунитета именно как антиэйдж-терапия иммунной системы.

"Имунофан"

Есть препарат "Имунофан". Он создавался как раз как средство для преодоление возрастного иммунодефицита.

Выпускается нашим российским предприятием, в аптеках есть, на полках лежит — пожалуйста, можно им пользоваться. И те люди, которые получили соответствующие предписания от своих докторов, обратившись в свое время, достаточно хорошо про него знают, пользуются.

Мои, например, пациенты, кто рекомендации выполнял, в принципе, даже те, у кого были достаточно серьезные нарушения со стороны иммунной системы, так скажем, врожденные иммунодефициты, никто в тяжелой форме COVID не болел, и (слава тебе, Господи) никто от ковида не скончался.

То есть это препарат, который возвращает иммунной системе такую молодость, которая характерна для 20-25-летнего возраста.

"Арабиноксилан"

Есть еще целый ряд препаратов, который на эту тему направлен. У нас есть понятие — я про него говорил — врожденный противовирусный иммунитет. Эти клетки, которые отвечают за противовирусный иммунитет, они же отвечают, как ни странно, и за противоопухолевый иммунитет.

Потому что, и в том, и в другом случае клетка становится чужеродной для организма человека.

Если говорить про вирус, то он привносит чужеродность, а если говорить про онкологию, то он как клетка становится чужеродной, благодаря спонтанной мутации в ней.

И опять же, в 1990 годы такой препарат для поддержания врожденного противоопухолевого, противовирусного иммунитета был создан японскими учеными.

Называется он "Арабиноксилан", выпускается в Японии, доступен в России и еще в 60 странах мира. Опять же — те люди, которые получали этот "Арабиноксилан", совершенно, так сказать, чихать хотели на этот коронавирус. Для них в период пандемии всё прошло совершенно нормально, совершенно спокойно.

Поэтому, если говорить о возрасте, скажем так, опасном в плане коронавируса — 60 и старше — то никакой ваш здоровый образ жизни вам не поможет.

Нужно медикаментозное воздействие целенаправленно на систему врожденного иммунитета, которое восстановит работоспособность вашей иммунной системы до состояния "до 30 лет". И все.

После 30 лет иммунитет без поддержки начинает "умирать"

— Владимир Анатольевич, это же получается, что к 60-ти годам иммунная система вообще в ноль?

— Да. Но, если б иммунная система была "в ноль", люди бы просто скончались от любой первой попавшейся инфекции. Такие случаи постоянно происходят. И с возрастом, чем старше человек, тем больше мы таких случаев видим.

К сожалению, я своих коллег проводил в последний путь, которые, например, скончались от молниеносной формы гриппа в 30 с небольшим лет. Сколько случаев было среди ребятишек, которые внезапно умирали от какой-то банальной пневмонии. Потом, когда начинаем разбираться — да, у них было врожденное, например, нарушение иммунной системы.

К слову, если взять сейчас на такие традиционные общества, типа которые существуют где-нибудь в джунглях Африки, или в тропических лесах Амазонии, у них продолжительность жизни как генетики прописали, так и есть — в районе 40 лет.

Более того, я вам скажу — первое европейское исследование по продолжительности жизни было в 1900 году. Средняя продолжительность жизни европейца в 1900 году была 39 лет.

Всего-навсего 120 лет назад. Вы думаете, генетически человек за 120 лет изменился? Нет. Я думаю, только хуже стало, потому что мы вышли из-под естественного отбора, и этот естественный отбор, который поддерживал наиболее здоровую популяцию, сейчас сохраняется только в дебрях Амазонки и в джунглях Африки. А в так называемых цивилизованных странах, к сожалению, генетический груз мутации накапливается, накапливается из поколения в поколение.

— Подытоживая Ваши слова: человеку до 30 лет надо обратиться обязательно к врачу-иммунологу, чтоб он его обследовал и прописал тот препарат, который необходим? Это легко — пройти эти все ваши манипуляции у иммунологов? Или это тоже затратная и длительная процедура — исследование иммунной системы человека?

— Я бы сказал так: поддерживать иммунную систему препаратами надо обязательно.

Например, японский препарат — это вообще биологически активная добавка. То есть он настолько, что называется, безопасный — вот реально безопасный, что там даже консультация врача не требуется: просто бери да пей.

Что касается российского препарата, то он в разных формах выпускается — от инъекционных до просто ингаляций в нос. Это рецептурный препарат, поэтому лучше бы, конечно, консультацию врача здесь получить.

Да и вообще, наука на месте не стоит. В плане поддержания иммунной системы много исследований проводится. Есть ряд российских компаний, которые разработками занимаются биологически активных добавок (я не боюсь эти слова употреблять). У нас есть самые передовые разработки в этой области — на основе природных веществ.

И, если воспользоваться здесь тем, что предлагает даже наша российская индустрия, результаты всегда очень хорошие.

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Редактор: Ольга Лебедева
Темы иммунитет владимир болибок
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