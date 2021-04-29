Человеческий иммунитет природой рассчитан на очень недолгий срок жизни

Иммунитет — защитная система организма, поддерживающая в нем генетическое постоянство. Она оберегает его от проникновения вирусов, бактерий, грибков, простейших, ядов и аллергенов из окружающей среды. А еще защищает от вредоносного воздействия изнутри — уничтожает мутировавшие вследствие заболеваний и других патологических процессов клетки, устраняет продукты распада.

Другими словами, он поддерживает здоровье человека.

Что нужно делать, чтобы иммунная система качественно работала?

Об этом в программе "Точка зрения" на "Правда.Ру" Игорю Буккеру рассказал врач-иммунолог Владимир Болибок.

Читайте начало интервью:

Антитела к COVID: что за "звери" такие?

Иммунолог Болибок: Тесты на антитела не нужны в принципе

Перед вакцинацией нужно сдавать тест на антитела к коронавирусу — это миф

Иммунолог: происхождение COVID-19 для борьбы с ним совершенно неважно

Почему кто-то "цепляет" COVID, а кто-то — нет

— Если говорить предметно, то любая болезнь, даже онкология, в принципе — это нарушение иммунной системы.

То есть иммунная система перестает распознавать мутирующие внутри человека клетки, и перестает их вовремя уничтожать, давая возможность развиться онкологическим заболеваниям.

В 1970-80 годы проводилось большое количество разработок, направленных на создание препаратов, которые бы позволили продлить работоспособность иммунной системы. По крайней мере, на десятки лет дальше.

Удивительно, но такие препараты были созданы. И они в России выпускаются давным-давно, с 1990-х годов, на полках в аптеках есть. Но эта тема в связи с последними изменениями в нашей медицине и здравоохранении в целом, вообще не обсуждается, что в принципе, есть препараты для укрепления иммунитета именно как антиэйдж-терапия иммунной системы.

"Имунофан"

Есть препарат "Имунофан". Он создавался как раз как средство для преодоление возрастного иммунодефицита.

Выпускается нашим российским предприятием, в аптеках есть, на полках лежит — пожалуйста, можно им пользоваться. И те люди, которые получили соответствующие предписания от своих докторов, обратившись в свое время, достаточно хорошо про него знают, пользуются.

Мои, например, пациенты, кто рекомендации выполнял, в принципе, даже те, у кого были достаточно серьезные нарушения со стороны иммунной системы, так скажем, врожденные иммунодефициты, никто в тяжелой форме COVID не болел, и (слава тебе, Господи) никто от ковида не скончался.

То есть это препарат, который возвращает иммунной системе такую молодость, которая характерна для 20-25-летнего возраста.

"Арабиноксилан"

Есть еще целый ряд препаратов, который на эту тему направлен. У нас есть понятие — я про него говорил — врожденный противовирусный иммунитет. Эти клетки, которые отвечают за противовирусный иммунитет, они же отвечают, как ни странно, и за противоопухолевый иммунитет.

Потому что, и в том, и в другом случае клетка становится чужеродной для организма человека.

Если говорить про вирус, то он привносит чужеродность, а если говорить про онкологию, то он как клетка становится чужеродной, благодаря спонтанной мутации в ней.

И опять же, в 1990 годы такой препарат для поддержания врожденного противоопухолевого, противовирусного иммунитета был создан японскими учеными.

Называется он "Арабиноксилан", выпускается в Японии, доступен в России и еще в 60 странах мира. Опять же — те люди, которые получали этот "Арабиноксилан", совершенно, так сказать, чихать хотели на этот коронавирус. Для них в период пандемии всё прошло совершенно нормально, совершенно спокойно.

Поэтому, если говорить о возрасте, скажем так, опасном в плане коронавируса — 60 и старше — то никакой ваш здоровый образ жизни вам не поможет.

Нужно медикаментозное воздействие целенаправленно на систему врожденного иммунитета, которое восстановит работоспособность вашей иммунной системы до состояния "до 30 лет". И все.

После 30 лет иммунитет без поддержки начинает "умирать"

— Владимир Анатольевич, это же получается, что к 60-ти годам иммунная система вообще в ноль?

— Да. Но, если б иммунная система была "в ноль", люди бы просто скончались от любой первой попавшейся инфекции. Такие случаи постоянно происходят. И с возрастом, чем старше человек, тем больше мы таких случаев видим.

К сожалению, я своих коллег проводил в последний путь, которые, например, скончались от молниеносной формы гриппа в 30 с небольшим лет. Сколько случаев было среди ребятишек, которые внезапно умирали от какой-то банальной пневмонии. Потом, когда начинаем разбираться — да, у них было врожденное, например, нарушение иммунной системы.

К слову, если взять сейчас на такие традиционные общества, типа которые существуют где-нибудь в джунглях Африки, или в тропических лесах Амазонии, у них продолжительность жизни как генетики прописали, так и есть — в районе 40 лет.

Более того, я вам скажу — первое европейское исследование по продолжительности жизни было в 1900 году. Средняя продолжительность жизни европейца в 1900 году была 39 лет.

Всего-навсего 120 лет назад. Вы думаете, генетически человек за 120 лет изменился? Нет. Я думаю, только хуже стало, потому что мы вышли из-под естественного отбора, и этот естественный отбор, который поддерживал наиболее здоровую популяцию, сейчас сохраняется только в дебрях Амазонки и в джунглях Африки. А в так называемых цивилизованных странах, к сожалению, генетический груз мутации накапливается, накапливается из поколения в поколение.

— Подытоживая Ваши слова: человеку до 30 лет надо обратиться обязательно к врачу-иммунологу, чтоб он его обследовал и прописал тот препарат, который необходим? Это легко — пройти эти все ваши манипуляции у иммунологов? Или это тоже затратная и длительная процедура — исследование иммунной системы человека?

— Я бы сказал так: поддерживать иммунную систему препаратами надо обязательно.

Например, японский препарат — это вообще биологически активная добавка. То есть он настолько, что называется, безопасный — вот реально безопасный, что там даже консультация врача не требуется: просто бери да пей.

Что касается российского препарата, то он в разных формах выпускается — от инъекционных до просто ингаляций в нос. Это рецептурный препарат, поэтому лучше бы, конечно, консультацию врача здесь получить.

Да и вообще, наука на месте не стоит. В плане поддержания иммунной системы много исследований проводится. Есть ряд российских компаний, которые разработками занимаются биологически активных добавок (я не боюсь эти слова употреблять). У нас есть самые передовые разработки в этой области — на основе природных веществ.

И, если воспользоваться здесь тем, что предлагает даже наша российская индустрия, результаты всегда очень хорошие.