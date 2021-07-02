Состояние здоровья переболевших "ковидом" будут определять по ходьбе

В России стартовала углублённая диспансеризация переболевших COVID-19. Об отличиях этой программы обследований в интервью "Радио 1" рассказал главврач Домодедовской центральной городской больницы Андрей Осипов.

Так, в список обследований добавили шестиминутную ходьбу. С её помощью врачи смогут выявить сердечную патологию. Пациентам, у которых будет обнаружено изменение содержания кислорода в крови, необходимо пройти эхокардиографию. В случае необходимости пациенту назначат КТ и консультации с профильными специалистами.

Решение о старте диспансеризации будут принимать региональные власти в зависимости от эпидемиологической ситуации.

В Московской области данная программа стартовала с 1 июля.

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