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Состояние здоровья переболевших "ковидом" будут определять по ходьбе

Здоровье » Здоровье и профилактика

В России стартовала углублённая диспансеризация переболевших COVID-19. Об отличиях этой программы обследований в интервью "Радио 1" рассказал главврач Домодедовской центральной городской больницы Андрей Осипов.

Так, в список обследований добавили шестиминутную ходьбу. С её помощью врачи смогут выявить сердечную патологию. Пациентам, у которых будет обнаружено изменение содержания кислорода в крови, необходимо пройти эхокардиографию. В случае необходимости пациенту назначат КТ и консультации с профильными специалистами.

Решение о старте диспансеризации будут принимать региональные власти в зависимости от эпидемиологической ситуации.

В Московской области данная программа стартовала с 1 июля.

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Автор: Снежана Шахова, Куратор: Елена Андреева
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