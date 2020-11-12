Врач назвал сроки полного восстановления организма после COVID-19

Срок восстановления организма после коронавирусной инфекции должен составлять два-три месяца, сообщил в интервью "Ленте.ру" медицинский директор сервиса "Сбер Здоровье" Владислав Мохамед Али.

В реабилитации особенно нуждаются пациенты, у которых заболевание протекало в среднетяжёлой и тяжёлой формах. У людей с хронической болезнью лёгких реабилитация может длиться год и более.

Как восстановить здоровье после COVID-19?

В первую очередь медик рекомендует выполнять все назначения лечащего врача.

Также очень важен полноценный сон, продолжительность которого должна составлять не менее 7-8 часов.

Кроме того, важна и психологическая реабилитация — в этом могут помочь близкие и психологи.

Врач также рекомендовал сбалансированно питаться.

"В рацион должны входить легко усваиваемый белок, витамины и такие продукты, как рыба, нежирное мясо, курица, индейка, бульоны, свежие овощи и фрукты. От острой, солёной и жирной пищи следует отказаться", — пояснил он.

Для реабилитации надо заниматься дыхательной гимнастикой. Физические нагрузки нужно увеличивать постепенно, переходя к полному их объёму только через месяц.

Для того чтобы не создавать дополнительную нагрузку на сердце, следует отказаться от горячих ванн и сауны.