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Неприятный запах изо рта? Рассказываем, как избавиться от вонючих бактерий

Здоровье » Здоровье и профилактика

"Свежее дыхание облегчает понимание" — помните? А неприятный запах изо рта может быть предупреждающим сигналом о наличии серьёзных заболеваний, говорят врачи.

 

Проблема неприятного запаха изо рта заключается в том, что человек к нему привыкает и не воспринимает его сам, а замечает неприятный запах изо рта только у других людей. При этом сообщать человеку, что у него дурно пахнет изо рта, как-то не принято. Между тем галитоз (медицинское название этой проблемы) встречается практически у каждого четвёртого жителя планеты.

Врачи подчёркивают, что неприятный запах изо рта может быть важным предупреждающим сигналом для серьёзных заболеваний, таких как печень, почки, желудок или даже может указывать на диабет. Поэтому важно исключить заболевания этих органов. Но гораздо чаще (более 85% случаев) виновниками неприятного запаха изо рта являются бактерии и их продукты обмена веществ.

Почему этот запах такой тошнотворный

Бактерии
Бактерии

В полости рта живут несколько сотен различных типов бактерий, в том числе гнилостные бактерии. Они разрушают остатки пищи и мёртвые клетки слизистой оболочки. В этом процессе разложения образуются различные продукты, в том числе летучие соединения серы, то есть дурно пахнущие газы — типичный неприятный запах изо рта с гнилостным оттенком.

Однако рот очищается самой слюной. Жидкость, постоянно вырабатываемая слюнными железами, обладает противовирусными, противогрибковыми и, прежде всего, антибактериальными веществами. Если количество бактерий находится в нормальном диапазоне, слюна может предотвратить неприятный запах изо рта.

Основные причины неприятного запаха изо рта

  • бактерии, живущие на задней части языка. В 50% случаев подушечки языка являются триггерами неприятного запаха изо рта.
  • периодонтит. Десневые карманы идеально подходят для бактериальных колоний.
  • зубные отложения, воспаление дёсен, кариес и другие заболевания дёсен и зубов, а также плохо адаптированные протезы.
  • курение. В этом случае неприятный запах — меньшее из зол. К нему добавляется воспаление и рак полости рта.
  • сухость во рту. Слюны становится недостаточно для нейтрализации бактерий, продуцирующих газ.
  • сильнопахнущие продукты — чеснок, лук, рыба. Это временно.

Как бороться с неприятным запахом

 
  • регулярная чистка зубов. Используйте также зубную нить. Регулярно меняйте зубную щётку.
  • чистка языка. После того как почистили зубы — почистите также и язык.
  • полоскание рта отваром шалфея.
  • полоскания для рта. Имеющиеся в продаже содержат фторид, помогающий уменьшить налёт и бактерии.
  • жевательная резинка без сахара стимулирует выделение слюны.
  • регулярное и достаточное питьё воды.
  • раз в полгода нужно посещать стоматолога и проводить профессиональную чистку зубов, пишет Focus.

Информация носит ознакомительный характер. Необходима консультация врача/специалиста.

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Helicobacter pylori может привести к раку желудка
Автор: Людмила Черткова, Куратор: Елена Андреева
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