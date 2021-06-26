"Свежее дыхание облегчает понимание" — помните? А неприятный запах изо рта может быть предупреждающим сигналом о наличии серьёзных заболеваний, говорят врачи.
Проблема неприятного запаха изо рта заключается в том, что человек к нему привыкает и не воспринимает его сам, а замечает неприятный запах изо рта только у других людей. При этом сообщать человеку, что у него дурно пахнет изо рта, как-то не принято. Между тем галитоз (медицинское название этой проблемы) встречается практически у каждого четвёртого жителя планеты.
Врачи подчёркивают, что неприятный запах изо рта может быть важным предупреждающим сигналом для серьёзных заболеваний, таких как печень, почки, желудок или даже может указывать на диабет. Поэтому важно исключить заболевания этих органов. Но гораздо чаще (более 85% случаев) виновниками неприятного запаха изо рта являются бактерии и их продукты обмена веществ.
В полости рта живут несколько сотен различных типов бактерий, в том числе гнилостные бактерии. Они разрушают остатки пищи и мёртвые клетки слизистой оболочки. В этом процессе разложения образуются различные продукты, в том числе летучие соединения серы, то есть дурно пахнущие газы — типичный неприятный запах изо рта с гнилостным оттенком.
Однако рот очищается самой слюной. Жидкость, постоянно вырабатываемая слюнными железами, обладает противовирусными, противогрибковыми и, прежде всего, антибактериальными веществами. Если количество бактерий находится в нормальном диапазоне, слюна может предотвратить неприятный запах изо рта.
Информация носит ознакомительный характер. Необходима консультация врача/специалиста.
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