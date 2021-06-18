Диетолог Елена Соломатина дала советы по питанию в жаркую погоду

В Москве ожидается рекордная жара. По прогнозам синоптиков, 23 июня столбики термометров поднимутся до +35 градусов.

О том, как питаться в жаркую погоду без риска для здоровья, рассказала диетолог Елена Соломатина.

В первую очередь, в жару следует отказаться от "согревающей" пищи — жирных бульонов и мяса.

"При этом все зависит от вида мяса. Если это говядина, баранина, свинина, они долго лежат в желудке и долго перевариваются. Соответственно, долго идет выделение тепла. Это может приводить к неважному самочувствию", — предупреждает Соломатина.

В жару не рекомендуется употреблять куриное мясо и мясо кролика, сообщает сайт Москва 24.

Лучше есть лёгкую пищу, причём питание должно быть частым и дробным.

"Основные приемы пищи сместить на время до и после наступления жары. А в традиционное время обеда, в 12-13 часов, лучше употреблять овощные супы, салаты или запеканки", — советует Соломатина.

Тем, кто любит есть на обед первое и второе блюда, нужно внимательно отнестись к выбору продуктов.

"Если на первое вы берете, скажем, окрошку, а на второе — тушеные овощи и рыбу, то это приемлемый вариант. Однако здесь тоже все зависит от количества съеденного. С другой стороны, если мы на первое едим борщ, а на второе — картошку с мясом, можно спровоцировать перегрев организма", — предупреждает специалист.

В течение дня нужно пить много воды. В жарку погоду следует включить в рацион больше овощей, фруктов и ягод.

Каждые 20-30 минут желательно выпивать хотя бы по два глотка воды, подытожила Соломатина.

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