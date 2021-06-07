Многочисленные исследования, проведённые учёными, показывают, что кофеин может помочь облегчить хроническую боль.
Результаты одного из них, опубликованные в журнале BMC Research Notes, показывают, что потребление кофе может облегчить боль в шее при остеохондрозе.
В ходе исследования были обследованы 48 человек, половина из которых пили кофе, а другая — простую воду. Оказалось, что у тех, кто пил кофе, в течение 90 минут боль притуплялась.
Эксперты также отметили, что к концу исследования — оно продолжалось 2 недели — у пьющих кофе боль в шее была менее интенсивной, чем у не пьющих его.
Употребление кофе снимает боль после тренировки. Для проведения исследования сотрудники Университета Джорджии пригласили 18 студенток колледжа, которые не имели привычки ходить в спортзал.
Во время эксперимента все девушки ежедневно посещали силовые тренировки, 9 из них за час до занятий в зале пили кофе, другие 9 — нет.
Исследование показало, что
"Во многих случаях люди используют для лечения мышечной боли аспирин или ибупрофен, но кофеин, похоже, работает лучше, чем эти препараты, по крайней мере среди женщин”, — сказал ведущий исследователь профессор Патрик О'Коннор.
Результаты исследования были опубликованы в журнале Journal of Pain.
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