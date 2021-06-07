Кофеин может действовать как анальгетик

Многочисленные исследования, проведённые учёными, показывают, что кофеин может помочь облегчить хроническую боль.

Остеохондроз

Результаты одного из них, опубликованные в журнале BMC Research Notes, показывают, что потребление кофе может облегчить боль в шее при остеохондрозе.

В ходе исследования были обследованы 48 человек, половина из которых пили кофе, а другая — простую воду. Оказалось, что у тех, кто пил кофе, в течение 90 минут боль притуплялась.

Эксперты также отметили, что к концу исследования — оно продолжалось 2 недели — у пьющих кофе боль в шее была менее интенсивной, чем у не пьющих его.

Мышечная боль после тренировок

Употребление кофе снимает боль после тренировки. Для проведения исследования сотрудники Университета Джорджии пригласили 18 студенток колледжа, которые не имели привычки ходить в спортзал.

Во время эксперимента все девушки ежедневно посещали силовые тренировки, 9 из них за час до занятий в зале пили кофе, другие 9 — нет.

Исследование показало, что

студентки, употреблявшие кофеин за час до тренировки, сообщили о 48% снижении мышечной боли по сравнению с теми, кто его не пил;

участницы, которые пили кофе перед субмаксимальным тестом упражнений, демонстрировали 26% снижение боли.

"Во многих случаях люди используют для лечения мышечной боли аспирин или ибупрофен, но кофеин, похоже, работает лучше, чем эти препараты, по крайней мере среди женщин”, — сказал ведущий исследователь профессор Патрик О'Коннор.

Результаты исследования были опубликованы в журнале Journal of Pain.

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