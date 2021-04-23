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Еще одна женщина умерла после прививки препаратом Johnson&Johnson

Здоровье

Еще одна женщина в США умерла после вакцинирования от коронавируса препаратом компании Johnson & Johnson.

Причиной смерти стало формирование тромбоза в течение двух недель после прививки. Свидетельств о прямой связи этих двух пока что напрямую не установлено. Однако эксперты федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний страны ведут расследование.

Ранее Европейский медицинский регулятор (EMA) получил сообщения о четырёх случаях развития тромбоэмболии у пациентов, вакцинированных препаратом Johnson&Johnson. Ее применение приостановлено в США и Европе.

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Автор: Михаил Закурдаев
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