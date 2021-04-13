Применение вакцины от J&J приостановили в США и Европе

Европейский медицинский регулятор (EMA) получил сообщения о четырёх случаях развития тромбоэмболии у пациентов, вакцинированных препаратом Johnson&Johnson.

В том числе один случай завершился летальным исходом. После этого Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США и Центр по контролю и распространению заболеваний (CDC) рекомендовали приостановить применение препарата в США, а фармакологическое подразделение Janssen компания Johnson&Johnson приняла решение не торопиться с вакцинацией европейцев.

"Мы рассматриваем эти случаи вместе с европейскими властями в сфере здравоохранения. Мы приняли решение заблаговременно отложить применение нашей вакцины в Европе", — сообщила пресс-служба J&J.

В EMA и FDA сейчас изучают сообщения о случаях тромбоэмболических осложнений, пытаясь выявить их связь с вакцинацией. Тем временем во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили, что пристально следят за ситуацией.

"Ждём обзоры от ЕМА и FDA, отслеживаем глобальную базу данных сообщений о побочных эффектах, чтобы понять, выявлены ли случаи ещё где-то. Потребуется немного времени, чтобы проанализировать все данные", — сообщил РИА Новости представитель ВОЗ.

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