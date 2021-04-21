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Здоровый сон положительно влияет на сексуальную жизнь

Здоровье » Здоровье и профилактика

Плохое качества сна может негативно отразиться на сексуальном влечении как мужчин, так и женщин. К такому выводу пришли учёные исследовательского центра NAMS.

Они провели исследование, которое показало, что проблемы с сексуальной функцией возникают в возрасте 30-45 лет. Чаще всего такого рода расстройства наблюдаются у женщин.

В эксперименте приняли участие участие 3,4 тысячи представительниц прекрасного пола в возрасте от 50 до 53 лет. Оказалось, что при постоянном недосыпе у 35% из них количество половых актов сокращается в два раза.

Учёные пока точно не могут сказать, как связаны плохой сон и половая активность, но они убеждены, что недосып негативно отражается на женском здоровье.

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Автор: Снежана Шахова, Редактор: Нина Лебедь, Куратор: Елена Андреева
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