Здоровый сон положительно влияет на сексуальную жизнь

Плохое качества сна может негативно отразиться на сексуальном влечении как мужчин, так и женщин. К такому выводу пришли учёные исследовательского центра NAMS.

Они провели исследование, которое показало, что проблемы с сексуальной функцией возникают в возрасте 30-45 лет. Чаще всего такого рода расстройства наблюдаются у женщин.

В эксперименте приняли участие участие 3,4 тысячи представительниц прекрасного пола в возрасте от 50 до 53 лет. Оказалось, что при постоянном недосыпе у 35% из них количество половых актов сокращается в два раза.

Учёные пока точно не могут сказать, как связаны плохой сон и половая активность, но они убеждены, что недосып негативно отражается на женском здоровье.

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