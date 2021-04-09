Гериатр опровергла миф об ухудшении памяти с возрастом

Мнение о том, что с возрастом ухудшается память, является ошибочным, заявила главный внештатный гериатр Минздрава России Ольга Ткачёва. В случае возникновения проблем с памятью она рекомендует обратиться к врачу, сообщает РИА "Новости".

"Один из мифов, что с возрастом память ухудшается. Так вот, если память ухудшается, надо что-то с этим делать, надо обратить на это внимание", — заявила она в ходе онлайн-конференции о приоритетах развития активного долголетия в России до 2030 года в пресс-центре МИА "Россия сегодня".

В норме для процесса старения не характерно ухудшение памяти, отметила гериатр.

Люди ежедневно сталкиваются с ситуациями, которые напоминают о том, что память несовершенна.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что такое память и как её тренировать.

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