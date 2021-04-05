Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Психолог рассказала чего боятся люди с низким доходом
Более 4,5 тысяч школьников представили свои исследовательские работы
Мальта собирается открыть границы для туристов в июне 2021
Животных стрелка из Мытищ заберут у его семьи
В ДНР ожидают провокаций со стороны украинских силовиков
В Таиланде протестируют бесплатные рейсы на остров для туристов
Стали известны подробности расистского скандала в матче "Валенсии"
Вторичное жильё с начала года подорожало на 9%
Учёные Подмосковья создали искусственную кожу

Доктор Мясников: состояние здоровья можно определить по ногтям

Здоровье » Здоровье и профилактика

Внешний вид ногтей может многое рассказать о состоянии здоровья человека, заявил в эфире телеканала телеканала "Россия-1" врач и телеведущий Александр Мясников.

Доктор Мясников: состояние здоровья можно определить по ногтям

Любые изменения ногтевой пластины в 10% случаев свидетельствуют о развитии каких-либо заболеваний.

Так, впалый и ложкообразный ноготь говорит о недостатке железа в организме.

Полоски на ногтях указывают на развитие псориаза и псориатический артрит. У людей, страдающих никотиновой зависимостью, ногти может стать желтыми.

Появление белого пятна на ногте, скорее всего, говорит просто о том, что в зоне роста попал воздух.

Синий ноготь может указывать на отравление медью или применение такого препарата, как гидроксихлоронин, добавила дерматолог Ирина Гостева.

Если ногти похожи на барабанные палочки, говорит о болезни лёгких.

Тёмные пятна на ногтевой пластине и изменение ногтевого ложа могут указывать на развитие меланомы.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Диагноз по ногтям рук: что ваши ногти говорят о вас?
Автор: Снежана Шахова
Последние материалы
Леонид Ольшанский: У нас что-то слишком взялись за автомобилистов по всем направлениям
Доктор Мясников: состояние здоровья можно определить по ногтям
Янтарь поможет создать лекарство от неизлечимых инфекций
Путин позвонил заболевшему COVID-19 президенту Аргентины
Что вызывает неоперабельный рак лёгких, рассказал Мясников
Психолог рассказала чего боятся люди с низким доходом
Россиян предостерегли от чрезмерного употребления минеральной воды
Более 4,5 тысяч школьников представили свои исследовательские работы
Наркоманы на российском YouTube
Мальта собирается открыть границы для туристов в июне 2021
Популярное
Мир. Новости мира
Путин может: Россия готовит ответ Западу в Донбассе

Уверенность учительницы из рекламного ролика "папа может" в отношении полновесного бутерброда верна и для характеристики полномасштабного ответа Путина Западу.

Путин может: Россия готовит ответ Западу в Донбассе
Артём Тынкасов ушёл из жизни
Российский шоу-бизнес
Артём Тынкасов ушёл из жизни
Здоровье и профилактика
Когда чай может быть смертельно опасным, объяснил профессор
Российский шоу-бизнес
Долина напугала поклонников фото с "трупными" пятнами на лице
Любовь Степушова Две причины заигрывания Киева с русским населением Украины Любовь Степушова Игорь Буккер Итальянские святые могли творить чудеса Игорь Буккер Олег Артюков "Дифференциалы приводят к революциям": в "Яблоке" расставили приоритеты Олег Артюков
Мир. Новости мира
Эксперты The National Interest оценили возможную войну Украины и России
Российский шоу-бизнес
Никита Михалков обвинил Ксению Собчак во лжи
США не будут воевать за Украину в Донбассе, посетовал генерал ВСУ
Новости Украины
США не будут воевать за Украину в Донбассе, посетовал генерал ВСУ
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников