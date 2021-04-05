Доктор Мясников: состояние здоровья можно определить по ногтям

Внешний вид ногтей может многое рассказать о состоянии здоровья человека, заявил в эфире телеканала телеканала "Россия-1" врач и телеведущий Александр Мясников.

Любые изменения ногтевой пластины в 10% случаев свидетельствуют о развитии каких-либо заболеваний.

Так, впалый и ложкообразный ноготь говорит о недостатке железа в организме.

Полоски на ногтях указывают на развитие псориаза и псориатический артрит. У людей, страдающих никотиновой зависимостью, ногти может стать желтыми.

Появление белого пятна на ногте, скорее всего, говорит просто о том, что в зоне роста попал воздух.

Синий ноготь может указывать на отравление медью или применение такого препарата, как гидроксихлоронин, добавила дерматолог Ирина Гостева.

Если ногти похожи на барабанные палочки, говорит о болезни лёгких.

Тёмные пятна на ногтевой пластине и изменение ногтевого ложа могут указывать на развитие меланомы.

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