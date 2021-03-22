Голикова назвала срок формирования коллективного иммунитета к COVID-19

Коллективный иммунитет к коронавирусу в России может быть достигнут в июле-августе или раньше, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Об этом сообщает РИА "Новости".

"Мы считаем, что июль-август 2021 года — достижение этого коллективного иммунитета. Если ситуация будет развиваться ещё быстрее с точки зрения применения, выпуска вакцины, то это может быть достигнуто в ещё более короткие сроки", — сказала Голикова.