Коллективный иммунитет к коронавирусу в России может быть достигнут в июле-августе или раньше, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Об этом сообщает РИА "Новости".
"Мы считаем, что июль-август 2021 года — достижение этого коллективного иммунитета. Если ситуация будет развиваться ещё быстрее с точки зрения применения, выпуска вакцины, то это может быть достигнуто в ещё более короткие сроки", — сказала Голикова.
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