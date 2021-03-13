Что можно и нельзя делать при боли в желудке, уточнили врачи

Острая или хроническая боль в животе чаще всего возникает из-за нарушения работы пищеварительных органов (функциональной диспепсии). Приступы боли не всегда могут быть связаны с приёмом пищи. Что же делать, если боль застала вас врасплох?

Ключевыми факторами, способными помочь справиться с болью в животе, специалисты Национальной медицинской библиотеки США называют гидратацию организма и сбалансированную диету. Это означает, что следует пить достаточное количество воды (по меньшей мере два литра в день) и отказаться от твёрдой, жирной, жареной пищи. А также от молочных продуктов, цитрусовых, кофеина, алкоголя и газированных напитков. В случае приступа острой боли лучше воздержаться от приёма пищи в течение нескольких часов.

Что касается диеты, медики рекомендуют уменьшить количество продуктов, провоцирующих газообразование в кишечнике, и увеличить количество богатых клетчаткой овощей и фруктов. Лучше, если в течение дня будет несколько небольших приёмов пищи, чем две-три обильных трапезы.

Регулярные, но умеренные физические нагрузки также помогают пищеварительным органам лучше функционировать. А вот принимать самостоятельно какие-либо лекарства без консультации врача и постановки диагноза не следует, напоминают специалисты.

В качестве натурального анальгетика для облегчения боли можно принимать отвар ромашки, настой вербены лимонной или имбирный чай, передаёт рекомендации медиков портал 20minutos.