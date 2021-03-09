Стало известно, как болезни зубов могут привести к раку

По словам врача и телеведущего Александра Мясникова, ученые установили связь между онкологическими заболеваниями и бактериями, живущими во рту и активно размножающимися при заболеваниях зубов и дёсен. Он отметил, что этот фактор повышает вероятность развития рака поджелудочной железы.

"Те, у кого постоянно воспаленные, кровоточащие дёсны, боль, шатающиеся зубы, — это люди, которые имеют значительно больший риск заболеть онкологией, а также инфарктами и инсультами", — пояснил специалист.