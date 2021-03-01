Гастроэнтерологи нашли решение при частой изжоге

По данным американской ассоциации гастроэнтерологов (AGA), разрешено выделять Функциональную изжогу, а не только как симптом при ГЭРБ (гастроэзофагеальной рефлюксной болезни).
При такого рода изжоге принимают только антациды, для снятия симптоматики. Такие приступы изжоги допустимы до двух раз в неделю в течение двух-трёх месяцев.
Более частая изжога или дополнительные симптомы должны настораживать и требуют дополнительного обследования. Это уже предпосылки для заболевания и, соответственно, дополнительных препаратов для лечения.
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