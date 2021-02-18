Доктор Мясников объяснил ослабление коронавируса в Россиии

Врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что коронавирус ослабел, так как показатель смертности среди пациентов снизился почти в два раза.

Причины этого пока неизвестны. В первую волну коронавируса показатель смертности составлял 42-44%, то есть умирал почти каждый второй пациент, оказавшийся в реанимации. Во вторую волну этот показатель составил 19-25%.

"Постулат "выигрывая в силе, проигрываешь в скорости" применим и к ковиду. Чем быстрее он распространяется по планете, тем ниже процент смертности", — написал Александр Мясников в своём Telegram-канале.

Основными симптомами COVID-19 являются отсутствие обоняния и высокая температура, сообщает INFOX. В некоторых случаях у пациентов наблюдаются насморк, сильный озноб, лихорадка и боль в горле. Из-за этого коронавирус часто путают с гриппом. Для диагностики коронавируса используются высокоточные тесты.