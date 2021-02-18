Врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что коронавирус ослабел, так как показатель смертности среди пациентов снизился почти в два раза.
Причины этого пока неизвестны. В первую волну коронавируса показатель смертности составлял 42-44%, то есть умирал почти каждый второй пациент, оказавшийся в реанимации. Во вторую волну этот показатель составил 19-25%.
"Постулат "выигрывая в силе, проигрываешь в скорости" применим и к ковиду. Чем быстрее он распространяется по планете, тем ниже процент смертности", — написал Александр Мясников в своём Telegram-канале.
Основными симптомами COVID-19 являются отсутствие обоняния и высокая температура, сообщает INFOX. В некоторых случаях у пациентов наблюдаются насморк, сильный озноб, лихорадка и боль в горле. Из-за этого коронавирус часто путают с гриппом. Для диагностики коронавируса используются высокоточные тесты.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Звезда отечественного кино был госпитализирован из-за внезапного повышения температуры.