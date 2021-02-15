Психотерапевт объяснила, как побороть боязнь общественного транспорта

Из-за пандемии COVID-19 у многих людей появился страх перед общественным транспортом и многолюдными местами. О том, как справиться с этой фобией, в интервью РИАМО рассказала врач-психотерапевт Надежда Панова.

В первых очередь необходимо использовать средства защиты. Это позволит снизить уровень тревожности. Также следует чаще мыть руки и обрабатывать антисептиком.

Из-за гормонов стресса иммунитет ослабевает, что облегчает проникновение вируса в организм.

"Справиться с необоснованным беспокойством и тревогой помогут специалисты, также следует сосредоточиться на своем образе жизни — бросайте курить, пить алкоголь, есть много сахара. В качестве профилактики можно употреблять витамин D", — заключила Панова.

Также большое значение имеет психологическое состояние. Необходимо осознавать свою социальную значимость и мысленно постоянно напоминать себе об этом.