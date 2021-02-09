Российская вакцина от коронавируса "Спутник V" прошла регистрацию в Монголии по ускоренной процедуре.
Об этом сообщили в Российском фонде прямых инвестиций.
"РФПИ объявляет о регистрации российской вакцины против коронавируса "Спутник V" Министерством здравоохранения Монголии. Регистрация осуществлена в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization) без проведения дополнительных клинических исследований на территории государства", — пояснили в РФПИ.
Глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель после визита в Москву пришёл к выводу, что Россия не хочет диалога с Евросоюзом. В Москве удивились.