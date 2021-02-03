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"Спутник V" нанёс удар по высокомерию немецких СМИ

Здоровье » Здравоохранение

Немецкие СМИ всячески издевались над вакциной "Спутник V", говоря о её небезопасности и неэффективности, "но смеётся тот, кто смеется последним".

"Спутник V" нанёс удар по высокомерию немецких СМИ

В понедельник первые промежуточные результаты клинического исследования III фазы Gam-COVID-Vac ("Спутник V") были опубликованы в медицинском журнале "The Lancet". Они показали, что вакцина эффективна на 91,6% против симптоматического течения Covid-19 при оценке данных около 20 000 участников. Эксперты "Лондонской школы гигиены и тропической медицины", изучавшие результаты исследования в России, среди прочего, подытожили в журнале:

"Представленные здесь результаты ясны и демонстрируют научный принцип вакцинации. Это означает, что теперь к борьбе с Covid-19 может присоединиться еще одна вакцина".

Препарат из России скоро будет одобрен в ЕС, делает вывод Frankfurter rundschau.

Spiegel указывает, что вакцина "получила вотум доверия", и в России проводится массовая вакцинация в отличие от Германии. Журнал напоминает, что в связи с ограничением поставок вакцин в ЕС от других производителей, Кремль уже заявил, что Россия готова помочь и поставить в Европейский Союз 100 миллионов доз вакцины в период с апреля по июнь, чего достаточно, чтобы защитить 50 миллионов граждан.

Судя по всему, в земле Саксония-Анхальт на фармацевтическом предприятии IDT Biologika в Дессау уже изучаются возможности производства "Спутника V". Об этом сообщает MDR. Федеральный министр здравоохранения Йенс Спан недавно заявил Frankfurter Allgemeine Sonntagzeitung, что приветствует поставки вакцины из России, но ожидает одобрение европейского регулятора.

Spiegel указывает на преимущества "Спутника V":

  • иммунитет вырабатывается на клеточном уровне,
  • можно вакцинировать пожилых,
  • легкие побочные эффекты,
  • простые условия хранения обычного холодильника,
  • невысокая цена.

"Спутник V" уже одобрили в Белоруссии, Туркмении, Сербии, Палестине, ОАЭ, Аргентине, Боливии, Венесуэле, Парагвае, Тунисе и Венгрии и, по данным РФПИ, в скором времени зарегистрируют еще в 25 странах мира.

В феврале в оборот в России также должна поступить вакцина "Спутник Лайт", которая фактически является одним из компонентов "Спутника V".

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Аргентина сделала ставку на "Спутник V" и выиграла

Автор: Любовь Степушова
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