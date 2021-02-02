Меркель дала принципиальное согласие на вакцинацию немцев Спутником V

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что её страна "открыта" для российской вакцины Спутник V после того, как исследование в The Lancet подтвердило его эффективность в 91,6% против вируса в целом и 100% против тяжелых случаев.
"Сегодня мы получили хорошие данные о российской вакцине, — сказала Меркель в интервью Общественному вещателю ARD после того, как промежуточный анализ данных III фазы клинических испытаний был опубликован уважаемым британским журналом. — Каждая вакцина приветствуется в ЕС, но только после того, как она была одобрена EMA".
Меркель также заявила, что уже говорила с президентом России Владимиром Путиным о перспективе поступления в ЕС программы Sputnik V.
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