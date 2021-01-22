Врачи пришили мужчине руку к животу для спасения от ампутации

Житель Москвы получил на стройке травму руки. У него образовалась сильная гематома, но мужчина решил, что всё пройдёт само. Однако его состояние стало ухудшаться, и он обратился к врачу. Оказалось, что у пациента началась интоксикация, его срочно доставили в реанимацию клиники имени Виноградова.

В ходе первой операции медики удалили на руке участки некроза, однако шансов спасти руку было мало.

Тогда врачи решили провести так называемую итальянскую пластику, в процессе которой на животе пациента выделяют лоскут кожи, подкожной клетчатки и к ним временно пришивают руку. В этом случае пациент является донором для самого себя, сообщает агентство "Москва".

В течение недели мужчина находился в реанимации. После этого руку вернули на прежнее место. В результате второй операции рука получила полную свободу.