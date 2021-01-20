Чрезмерное употребление жвачки вредит здоровью

Злоупотребление жевательной резинкой может негативно сказаться на здоровье.

"Жевательные движения способствуют выделению слюны и желудочного сока, а еды нет. Соответственно, если у пациента есть гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь — заброс кислого содержимого желудка в пищевод — это может желудок спровоцировать", — сообщил профессор кафедры медико-социальной экспертизы, неотложной и поликлинической терапии Первого Московского государственного медицинского университета (МГМУ) имени Сеченова, гастроэнтеролог Алексей Буеверов.

В состав многих жевательных резинок входит заменитель сахара — ксилит. Он вызывает послабляющее действие в пищеварительном тракте. Частое жевание может спровоцировать диарею.

Если жевать резинку очень долго, она может превратиться в рассадник микробов.

Буеверов также отметил, что жевательная резинка не может заменить чистку зубов или зубную нить.

"Даже возможен вариант, особенно если жевать долго, что она сама станет рассадником микроорганизмов. Получается, что человек, по сути, пережевывает собственные микробы", — пояснил специалист.