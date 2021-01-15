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Диетолог оценила влияние красного мяса на продолжительность жизни

Здоровье » Здоровье и профилактика

Американские учёные утверждают, что чрезмерное употребление красного мяса негативно сказывается на продолжительности жизни мужчин. Выводы специалистов прокомментировала научный сотрудник Федерального исследовательского центра питания и биотехнологии, врач-диетолог Наталья Денисова.

Диетолог оценила влияние красного мяса на продолжительность жизни

"На этот вопрос нельзя ответить однозначно. С одной стороны, есть действительно такие научные данные, которые говорят о том, что избыток красного мяса в рационе приводит к сокращению продолжительности жизни. Это связано с тем, что в мясе, кроме таких полезных веществ как белок, витамин В12 и железо, содержится большое количество насыщенных жиров. Избыток которых приводит к повышенному риску развития сердечно-сосудистых заболеваний. Естественно, это сокращает продолжительность жизни.

Во-вторых, если в рационе человека много такой аминокислоты, как метионин, то это тоже связано со снижением продолжительности жизни. А в мясе, к сожалению, этой кислоты очень много. Поэтому с этой точки зрения можно согласиться с тем, что регулярное и достаточно активное употребление красного мяса приводит к снижению продолжительности жизни как у мужчин, так и у женщин", — пояснила собеседница "Правды. Ру".

Автор: Снежана Шахова, Редактор: Надежда Яковлева
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