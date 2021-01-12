Врач и телеведущий Александр Мясников объяснил, почему нельзя резко отказываться от употребления алкогольных напитков.
Мясников считает, что в первую очередь нужно обратить внимание на курение, так как не существует ни одного онкологического заболевания, где эта вредная привычка не была бы причиной номер один. К алкоголю данный факт не относится.
"Именно в плане профилактики сердечных болезней, диабета мы можем говорить, имеем право говорить с научной точки зрения о малых дозах алкоголя", — считает доктор.
В результате проведённых исследований было доказано, что люди, которые употребляют алкоголь ограниченно, реже болеют. А к тем, кто злоупотребляем спиртными напитками, это не относится.
Многие люди не обращают внимания на признаки COVID-19, которые не относятся к официальным симптомам заболевания.