Доктор Мясников назвал опасность полного отказа от алкоголя

Врач и телеведущий Александр Мясников объяснил, почему нельзя резко отказываться от употребления алкогольных напитков.

Мясников считает, что в первую очередь нужно обратить внимание на курение, так как не существует ни одного онкологического заболевания, где эта вредная привычка не была бы причиной номер один. К алкоголю данный факт не относится.

"Именно в плане профилактики сердечных болезней, диабета мы можем говорить, имеем право говорить с научной точки зрения о малых дозах алкоголя", — считает доктор.

В результате проведённых исследований было доказано, что люди, которые употребляют алкоголь ограниченно, реже болеют. А к тем, кто злоупотребляем спиртными напитками, это не относится.