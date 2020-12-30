Российские специалисты разработали два уникальных препарата от COVID-19, один из которых представляет собой антидот от этого заболевания.
"Оба уникальные, не имеющие аналогов в мире. Препарат, о котором я хотела бы сказать, это первый препарат этиотропный, влияющий непосредственно прямо на вирус. Фактически это антидот для коронавирусной инфекции", — заявила в эфире телеканала "Россия-24" глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова.
Первый препарат уже прошёл доклинические испытания, которые доказали его высокую эффективность и безопасность.
"Испытания показали полную безопасность этого препарата в связи с тем6 что он не действует на иммунитет человека", — пояснила Скворцова.
Если клинические испытания препарата пройдут успешно, то он будет первым таким препаратом в мире.
Второй препарат предназначен для лечения тяжёлых форм коронавируса.
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