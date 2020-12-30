"Не имеет аналогов в мире": в России разработали "антидот" от COVID-19

Российские специалисты разработали два уникальных препарата от COVID-19, один из которых представляет собой антидот от этого заболевания.

"Оба уникальные, не имеющие аналогов в мире. Препарат, о котором я хотела бы сказать, это первый препарат этиотропный, влияющий непосредственно прямо на вирус. Фактически это антидот для коронавирусной инфекции", — заявила в эфире телеканала "Россия-24" глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова.

Первый препарат уже прошёл доклинические испытания, которые доказали его высокую эффективность и безопасность.

"Испытания показали полную безопасность этого препарата в связи с тем6 что он не действует на иммунитет человека", — пояснила Скворцова.

Если клинические испытания препарата пройдут успешно, то он будет первым таким препаратом в мире.

Второй препарат предназначен для лечения тяжёлых форм коронавируса.