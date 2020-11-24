Пандемия COVID-19 может спровоцировать рост смертности от других заболеваний, считает заместитель министра здравоохранения РФ Олег Гриднев.

"В период эпидемии COVID-19 количество обращений в отделения неотложной помощи пациентов с серьёзными диагнозами, хроническими заболеваниями и последующими госпитализациями значительно снизилось. С марта 2020 года мы отмечаем снижение посещаемости отделений неотложной помощи около 50%. Посещаемость врачей пациентами с хроническими заболеваниями в период эпидемии упала на 30-50%. Конечно, это может привести к увеличению смертности в отсутствии должного взаимоотношения пациентов со здравоохранением", — цитирует замминистра ТАСС.