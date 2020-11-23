Сновидения могут быть связаны с путешествиями во времени

Ещё в древности люди предполагали, что сны могут предсказывать будущее.

Американские исследователи решили изучить этот вопрос. Учёные утверждают, что люди обладают безграничными возможностями во время сна. Это позволит изучить такой феномен как путешествие во времени.

Во сне мозг может "предугадывать" будущее.

Человек спит не только для того, чтобы восстановить силы после рабочего дня. Наше тело программируется с помощью "биологических часов", чередующихся во сне в течение 24 часов.

Например, считает, что вещие сны снятся именно с четверга на пятницу.

По мнению учёных, сны — это презренные желания. С точки зрения науки, сны — это смесь воспоминаний и ассоциаций идей.

Машина времени под названием "Мозг"

В процессе исследований учёные пришли к выводу, что наш мозг может управлять снами.

С помощью сна человек снимает накопившееся за день нервное напряжение.

Самыми спокойными являются первые часы сна, время до полуночи. Если человек засыпает позже, то он уже не будет так расслаблен. В процессе сна вырабатываются гормоны роста, пролактин, белки, происходить обновление ткани.

Происходящее во сне может помочь в развитии квантовой физики, считают учёные.