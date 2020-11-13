В этом году на новогодние праздники не стоит приглашать аниматоров, сообщил в интервью NEWS. ru рассказал врач-инфекционист Евгений Тимаков.
Специалист призывает родителей быть благоразумными и в этом году не приглашать Деда Морозова к детям.
Такие средства защиты, как маски и перчатки, не дают полной защиты от заражения. Аниматоры могут быть носителями вируса и не знать об этом.
Тем, кто всё же решится пригласить в гости Деда Мороза, следует поинтересоваться, есть ли артиста справка об отсутствии COVID-19. Если такой справки нет, то от услуг аниматора лучше отказаться.
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