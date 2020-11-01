Веганы более подвержены заражению коронавирусом, поскольку защитная функция их организма снижена из-за отказа от пищи животного происхождения.
Это приводит к дефициту некоторых важных элементов, которые нужны для жизнедеятельности. Об этом РИА "Новости" рассказала врач-эпидемиолог Ольга Ненастина.
"Нельзя быть вегетарианцем и при этом сохранить полноценное здоровье. Следует понимать, что при отсутствии регулярного потребления полноценных белковых веществ, начнется разрушение собственных клеток и нарушение функций органов. Конечно же, риск заразиться различными заболеваниями, в том числе коронавирусом, значительно возрастает", — пояснила специалист.
У дочери бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля Юлии была квартира в Москве.