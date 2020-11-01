Веганы более подвержены заражению коронавирусом

Веганы более подвержены заражению коронавирусом, поскольку защитная функция их организма снижена из-за отказа от пищи животного происхождения.

Это приводит к дефициту некоторых важных элементов, которые нужны для жизнедеятельности. Об этом РИА "Новости" рассказала врач-эпидемиолог Ольга Ненастина.