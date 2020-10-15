Нужно ли проходить обследование перед вакцинацией от COVID-19?

Сокрытие информации об имеющихся заболеваниях перед прививкой от коронавируса может привести к возникновению проблем со здоровьем, предупредили россиян специалисты Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи.

"Если есть какие-то сомнения у россиян относительно того, можно или нельзя вакцинироваться, то они должны проконсультироваться с врачом. Для большинства людей это не нужно, потому что они как правило знают своё состояние", — пояснил главный научный сотрудник Центра Гамалеи Анатолий Альтштейн в интервью "Газете. Ру".

Если у человека нет никаких серьёзных заболеваний, то можно делать прививку.

Ранее "Правда. Ру" писала, что российская вакцина от коронавируса начала поступать в регионы, однако более 70% россиян не хотят прививаться от коронавируса.