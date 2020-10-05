Врач назвала самый опасный предмет в период пандемии. Это маска

Медицинская маска, если носить её, игнорируя правила использования, может стать самым опасным предметом во время эпидемии любого вирусного заболевания, в том числе и коронавируса.

Об этом предупредила врач-терапевт Лариса Алексеева в интервью изданию "Вечерняя Москва".

По словам доктора, некоторые люди носят свои медицинские маски по 10-15 дней.

"Когда в ней становится неудобно, они просто сворачивают маску и убирают в карман. Потом теми же руками трогают лицо. Спустя время снова надевают, несут домой, где вирусу в тепле очень комфортно. Так поступать очень опасно", — рассказала Алексеева.

Терапевт напомнила, что