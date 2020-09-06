Диетолог: рыба на гриле очень полезна для сердца

Здоровое сердце — залог долгой жизни. И заботиться о нём надо постоянно. Так, например, есть продукты, которые помогут укрепить сердце и сосуды.

Лидером среди таких продуктов оказался чеснок. Употреблять его надо свежим, по одной дольке ежедневно. Также очень полезно есть рыбу. Особенно если она будет приготовлена в пароварке или на гриле.