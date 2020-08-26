Какой витамин помогает при онкологии, узнали учёные

Учёные Московского государственного университета имени Ломоносова после исследования поделились открытием: витамин В1, а именно кокарбоксилаза, помогает разрушать раковые клетки.

Витамин не опасен для здоровья даже в больших количествах и похож по своим свойствам на препарат "Цисплатин", который используется при лечении онкологии.