Учёные Московского государственного университета имени Ломоносова после исследования поделились открытием: витамин В1, а именно кокарбоксилаза, помогает разрушать раковые клетки.
Витамин не опасен для здоровья даже в больших количествах и похож по своим свойствам на препарат "Цисплатин", который используется при лечении онкологии.
Врачи омской больницы, которые боролись за жизнь Алексея Навального сразу после того, как ему стало плохо в самолёте, не обнаружили ингибиторов холинэстеразы в его крови.