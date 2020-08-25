Врач-диетолог Елена Соломатина в интервью изданию "Вечерняя Москва" рассказала, каким людям противопоказаны орехи.
Эксперт пояснила, что от употребления орехов следует отказаться людям, страдающим аллергическими реакциями и заболеваниями ЖКТ.
Кроме того, орехи нельзя есть людям, у которых диагностирована подагра.
Тем, кто собирается сбросить лишние килограммы, в день можно съедать не более 10 орехов. Врач также напомнила, что суточная норма этого продукта составляет 50 грамм.
Самой большой популярностью пользуются грецкие орехи, арахис и фундук.
Грецкие орехи — источник белка. Его полезно употреблять при анемии и наличии сосудистых заболеваний. Также грецкие орехи полезны тем, кто придерживается диеты.
Ранее доктор медицинских наук Марта Гуаш Ферре заявила, что самый полезный для сердца продукт — это грецкие орехи.
В Берлине ещё не готовы подтвердить, что оппозиционного политика Алексея Навального отравили.