В Петербурге сняли запрет на плановый прием и госпитализацию

С 25 июня в Петербурге сняли запрет на оказание медицинской помощи в больницах и поликлиниках в плановом порядке. Данное постановление подписала Главный санитарный врач города Наталия Башкетова.

"Исключение составят стационары, перепрофилированные под прием пациентов с коронавирусной инфекцией", — сообщили в пресс-службе Смольного.

Также возобновилось проведение плановой диспансеризации и вакцинации взрослого населения.

Кроме того, теперь разрешен прием новых пациентов в социальные учреждения (дома ребенка, дома-интернаты и т.д.).

Напомним, что ранее из-за угрозы распространения коронавируса в России были приостановлены плановые медицинские услуги.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что число новых инфицированных COVID-19 продолжает снижаться.