Число новых инфицированных COVID-19 продолжает снижаться

С каждым днем в России регистрируется все меньшее число новых инфицированных. За минувшие сутки их было 7600 человек.

Как сообщает оперативный штаб, накануне прирост составлял 7728 человек, а днем ранее — 7889 человек. Снижается и число летальных исходов. За последние 24 часа жертвами коронавируса стали 95 россиян. Накануне сообщалось о 109 летальных исходах, а в субботу их было 161. Всего же в России с начала эпидемии скончались 8 206 коронавирусных больных.

Новые инфицированные живут в 83 регионах России. Из общего числа новых больных у 32,5% не было внешних проявлений заболевания. Выздороветь смогли уже 344 416 человек. Из них за последние сутки — 4 705 зараженных.

Всего с начала эпидемии в России зарегистрировано 592 280 случаев заболевания коронавирусом. По данным Роспотребнадзора, в стране проведено уже более 17,2 миллиона тестов на COVID-19. Из них за последние сутки — 291 тысяча. Под наблюдением медиков остаются 312 тысяч россиян.

Накануне "Правда.Ру" писала, что в Пекине из-за коронавируса закрыли завод Pepsi.