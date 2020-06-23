Известно, что из-за высокого артериального давления создается дополнительная нагрузка на сердце и кровеносные сосуды. В связи с этим повышается риск развития таких осложнений, как сердечные приступы, инсульты и пр. Все это может привести к летальному исходу.
Однако последнее исследование медицинских специалистов показывает, что если скорректировать рацион питания, то риск развития гипертонии можно снизить.
Так, врачи советуют регулярно употреблять на завтрак йогурт. В этом продукте есть кальций, калий и магний. Эти элементы положительно влияют на сердце и сосуды, оказывая антигипертензивное действие.
Медики установили, что при регулярном употреблении йогурта риск повышения давления снижается на 20%.
Также они напоминают о необходимости физической нагрузки.
Каждый год умеренная физическая активность помогает спасти от преждевременной смерти около 4 млн человек в мире.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что черника, грецкие орехи и семечки помогают снизить давление.
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