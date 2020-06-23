Йогурт поможет снизить риск развития гипертонии

Известно, что из-за высокого артериального давления создается дополнительная нагрузка на сердце и кровеносные сосуды. В связи с этим повышается риск развития таких осложнений, как сердечные приступы, инсульты и пр. Все это может привести к летальному исходу.

Однако последнее исследование медицинских специалистов показывает, что если скорректировать рацион питания, то риск развития гипертонии можно снизить.

От гипертонии спасет йогурт

Так, врачи советуют регулярно употреблять на завтрак йогурт. В этом продукте есть кальций, калий и магний. Эти элементы положительно влияют на сердце и сосуды, оказывая антигипертензивное действие.

Медики установили, что при регулярном употреблении йогурта риск повышения давления снижается на 20%.

Также они напоминают о необходимости физической нагрузки.

Каждый год умеренная физическая активность помогает спасти от преждевременной смерти около 4 млн человек в мире.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что черника, грецкие орехи и семечки помогают снизить давление.