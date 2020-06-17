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Диетолог назвала необходимые продукты в рационе ребенка

Здоровье

Врач-диетолог Марина Аплетаева рассказала о том, какие продукты обязательно должны быть включены в рацион ребенка.

По словам специалиста, в рационе ребенка обязательно должна быть белковая пища.

"Лучше предпочтение отдавать нежирным мясным продуктам, дети не любят жирное мясо. Стоит обратить внимание на курицу, на птицу, на более облегчённые варианты белковых продуктов", — сообщила она.

Также Аплетаева напомнила о том, что детям не рекомендуется есть много мучных изделий. Такие лакомства, как конфеты и печенье, лучше полностью исключить.

Специалист пояснила, что высокоуглеводную пищу лучше употреблять в первой половине дня. Марина Аплетаева отметила, что в детский рацион обязательно должны входить овсяная и рисовая каши.

Для детей очень важно полноценное питание, чтобы они получали весь спектр витаминов. Но особенно растущему организму необходимы кальций и витамин D.

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