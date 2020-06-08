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Альштейн: говорить об открытии границ ещё рано

Здоровье » Здравоохранение

Пока в России нет медицинских оснований для открытия границ, чтобы жители страны смогли свободно выезжать в другие государства. Однако у российского правительства были веские причины, чтобы начать выпускать россиян за рубеж на работу, учебу и для ухода за родственниками.

Такое мнение высказал вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альтштейн.

"Когда власть принимает решения, касающиеся эпидемии, то учитываются медицинские, экономические и политические факторы. И я думаю, правительство знает о данных, которые позволяют открывать границы страны. Однако, на мой взгляд, в медицинских факторах серьезных изменений нет. Конечно, сейчас ситуация несколько лучше, чем пару месяцев назад. Но существенных изменений нет, уровень эпидемии по-прежнему довольно высокий", — пояснил профессор.

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