Альштейн: говорить об открытии границ ещё рано

Пока в России нет медицинских оснований для открытия границ, чтобы жители страны смогли свободно выезжать в другие государства. Однако у российского правительства были веские причины, чтобы начать выпускать россиян за рубеж на работу, учебу и для ухода за родственниками.

Такое мнение высказал вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альтштейн.