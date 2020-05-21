Доктор Мясников развеял миф о "правильном" ношении маски

Врач и телеведущий Александр Мясников прокомментировал информацию о том, что каждая сторона одноразовой маски имеет определенное предназначение.

В последнее время в Сети стали появляться сообщения о том, что медицинскую маску нужно надевать определенной стороной к лицу, в зависимости от того, заражен человек или нет.

"Новая фишка от теоретиков заговора или просто от фантазеров-психов — две стороны медицинских масок используются для разных целей: якобы, если вы больны, маску нужно носить белой стороной к лицу, а если хотите защитить себя, наоборот, наружу. Конечно, это бред, — сообщил врач.

Специалист пояснил, что маску можно надевать любой стороной, важно, чтобы жесткое ребро плотно прилегало к носу.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, в каких случаях людям, у которых имеются сердечно-сосудистые заболевания, нужно вызывать скорую помощь.