В Северной Осетии обнаружили коронавирус у новорожденного

В Северной Осетии коронавирус нового типа обнаружили у новорожденного ребенка сразу после родов. Его мать заразилась недугом во время беременности.

Об этом рассказали в пресс-службе минздрава республики.

Состояние матери и ребенка стабильно. Их выписали из роддома и сейчас они находятся дома под наблюдением медиков.