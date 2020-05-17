В Северной Осетии коронавирус нового типа обнаружили у новорожденного ребенка сразу после родов. Его мать заразилась недугом во время беременности.
Об этом рассказали в пресс-службе минздрава республики.
Состояние матери и ребенка стабильно. Их выписали из роддома и сейчас они находятся дома под наблюдением медиков.
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